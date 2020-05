Zapasy gazu ziemnego w USA mocno w górę

PGNiG o ryzykach przerw dostaw gazu ze Wschodu do 2023 r.

W każdym scenariuszu ryzyk przerw dostaw gazu z kierunku wschodniego do 2023 r. możliwości dostaw gazu do Polski przewyższają krajowy popyt - poinformowało PGNiG. Spółka opublikowała schemat zarządzania ryzykami takich przerw do stycznia 2023 r.