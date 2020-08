Zapisy na akcje Prairie potrwają dłużej

Prairie Mining Limited, australijska spółka z branży górniczej, wydłużyła do 14 września zapisy na akcje w ofercie publicznej.

Wydłużenie zapisów jest związane z trudnościami w dokonaniu zapisów przez upoważnionych akcjonariuszy. Do konsorcjum pośredników dołączył właśnie Noble Securities. Uprawnieni akcjonariusze (tylko ci, którzy posiadali walory na koniec sesji 20 lipca) mogą składać zapisy na maksymalnie 120 tys. akcji po cenie emisyjnej 0,69 zł. Na GPW kurs to 0,78 zł. Oferta obejmuje do 16 mln akcji, a firma chce z niej zdobyć około 2,5 mln EUR na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje.