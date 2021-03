Słabszy niż oczekiwano wynik japońskiego eksportu w lutym to w dużym stopniu skutek zmniejszenia dostaw do USA, donosi Reuters.

Japońskie Ministerstwo Finansów poinformowało o spadku eksportu w lutym o 4,5 proc. w ujęciu rocznym. To pierwsza jego zniżka od trzech miesięcy. W styczniu eksport rósł o 6,4 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali spadek eksportu w lutym o 0,8 proc.

Eksport do USA spadł aż o 14 proc. w ujęciu rocznym, głównie z powodu zmniejszenie dostaw samochodów. Eksport do Chin wzrósł o 3,4 proc., ale do całej Azji, gdzie trafia ponad połowa japońskiego eksportu, spadł o 0,8 proc. Eksport do Unii Europejskiej spadł o 3,3 proc.

Japoński import wzrósł w lutym o 11,8 proc. w ujęciu rocznym, zgodnie z oczekiwaniami. To jego pierwsza zwyżka od 22 miesięcy. Nadwyżka handlowa kraju wyniosła w lutym 217,4 mld JPY (2 mld USD).