Złoto drożeje po FOMC

Cena złota rosła w środę, ale popyt ożywił się dopiero po komunikacie FOMC.

Słabnięcie dolara sprzyjało notowaniom złota. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji kruszcu z grudniowych kontraktów rósł tylko o 60 centów do 1778,80 USD. Niedługo potem, po publikacji komunikatu po posiedzeniu FOMC, który nie okazał się tak „jastrzębi” jak oczekiwano, cena złota w handlu elektronicznym zaczęła mocniej rosnąć. Tuż przed komunikatem kruszec był notowany po 1769 USD, aby po chwili jego cena wzrosła do ok. 1785 USD. Obecnie złoto drożeje o 0,5 proc. i jest notowane po 1786,90 USD.