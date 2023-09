Złoto minimalnie staniało

Cena złota spadła drugą sesję z rzędu. Dane o inflacji w sierpniu nie zmieniły istotnie sytuacji na rynkach.

Wiadomość o minimalnie większej niż oczekiwano inflacji rocznej w sierpniu i spadku inflacji bazowej w tym samym miesiącu nie dała inwestorom wskazówki co do dalszych decyzji monetarnych Fed. Sugerują to niewielkie zmiany na rynkach po publikacji najważniejszego w tym tygodniu raportu makro. Indeks dolara, po krótkim rozchwianiu tuż po jego publikacji zmieniał się w dalszej części sesji o mniej niż 0,1 proc. Podobnie było w przypadku złota. Jego kurs rósł najmocniej o 0,1 proc., a spadał o 0,2 proc. Ostatecznie na zamknięciu sesji na NYMEX uncja złota z grudniowych kontraktów taniała o 0,1 proc. do 1932,50 USD. To jego najniższa cena od 22 sierpnia, kiedy notowane było po 1926 USD.