Złoto najdroższe od trzech miesięcy

Cena złota rosła w poniedziałek, bo inwestorzy kupowali je jako zabezpieczenie gdyby doszło do inwazji Rosji na Ukrainę.

Inwestorzy bardziej zwracali na głosy amerykańskiej administracji, mówiące o „zbliżającej się” rosyjskiej inwazji, niż na sygnały o gotowości do dalszych rozmów i rozstrzygnięcia kryzysu na drodze dyplomatycznej. Wzrostowi kursu złota sprzyjało także pokonanie oporu w przedziale 1855-1860 USD. Ostatecznie na zamknięciu poniedziałkowej sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 27,30 USD, czyli 1,5 proc., do 1869,40 USD. To najwyższa cena złota z wiodącego kontraktu od 17 listopada.