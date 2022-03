Rynek uznał, że wiadomości dotyczące wtorkowych rozmów rosyjsko-ukraińskich, m.in., deklaracja Rosji o ograniczeniu działań zbrojnych na północy Ukrainy, także w regionie Kijowa, to sygnał zbliżania się końca konfliktu. Dlatego pojawił się apetyt na ryzyko. To oznaczało spadek zainteresowania złotem.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów spadał o 1,4 proc. do 1912,20 USD. W jej trakcie spadał nawet do 1888,30 USD. Złoto z najaktywniej handlowanego czerwcowego kontraktu także staniało o 1,4 proc. do 1918 USD. W obu przypadkach cena zamknięcia jest najniższa od 16 marca.