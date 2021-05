Złoto powyżej 1900 USD za uncję

Kontrakty terminowe na złoto odnotowały wzrost w środę i po raz pierwszy od stycznia przekroczyły poziom 1900 USD za uncję.

“Złoto nadal czerpie siłę z obaw o inflację i słabsze rentowności papierów skarbowych” - skomentował Lukman Otunuga, starszy analityk w FXTM.

Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w czerwcu zdrożały we wtorek o 0,2 proc. do 1901,20 USD za uncję. Według danych FactSet, to najwyższe rozliczenie od początku stycznia.