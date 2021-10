Złoto staniało

Cena złota spadła drugą sesję z rzędu.

W poniedziałek na rynkach utrzymywały się obawy dotyczące inflacji spowodowane przez drożejące surowce energetyczne. Widoczne to było w rosnących rentownościach obligacji, co negatywnie wpływało na notowania złota. Ostatecznie na zamknięciu sesji na Comex za jego uncję z grudniowych kontraktów trzeba było zapłacić 1765,70 USD. To o prawie 0,2 proc. mniej niż na finiszu poprzedniej sesji. W ciągu dnia notowania wahały się w zakresie 1760,30-1772,50 USD. W piątek cena złota spadła o 1,65 proc., ale przez tydzień wzrosła o 0,6 proc.