Złoto staniało o 2 proc. przez tydzień

Cena złota spadała w piątek z powodu umocnienia dolara po lepszych niż oczekiwano danych z amerykańskiego rynku pracy.

Jeff Wright, wiceszef GoldMin zwrócił uwagę, że choć piątkowy, lepszy niż oczekiwano raport z rynku pracy jest „pozytywny netto dla gospodarki”, to „jeśli chodzi o złoto jest podwójnie negatywny”. Wiadomość o spadku stopy bezrobocia z ponad 10 proc. do 8,4 proc. obudziła wątpliwości co do realizacji dalszych działań stymulacyjnych. To umacniało dolara, co negatywnie wpływało na notowane w nim aktywa.