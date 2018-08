Złoto zdrożało

Cena złota rosła na zamknięciu sesji w Nowym Jorku. Po publikacji „minutes” nadal drożało.

Cena złota rosła w środę dzięki słabnięciu dolara amerykańskiego. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 0,3 proc. do 1203,30 USD. Niedługo potem opublikowano „minutes” z sierpniowego posiedzenia FOMC. Choć pojawił się sygnał wskazujący na podwyżkę stóp we wrześniu, to rynek większą wagę przyłożył do wzmianki o możliwości przerwy w podwyżkach. Spowodowało to dalsze osłabienie dolara i dalszy wzrost kursu uncji złota, która krótko po „minutes” kosztowała w handlu elektronicznym 1204,90 USD.