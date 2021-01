Złoty i SPW powinny być stabilne w tym tygodniu

Choć na rynkach panuje duża zmienność, to kurs EUR/PLN powinien pozostać w niewielkim przedziale wahań 4,53-4,55 - oceniła w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ekonomistka nie spodziewa się dużych zmian także na krajowym rynku długu.

"Po poniedziałkowych spadkach na giełdach i umocnieniu się dolara, we wtorek mamy odwrócenie sytuacji, czyli wzrosty na rynkach akcji i osłabienie się amerykańskiej waluty. Nie ma jednak mocnych argumentów przemawiających za tak dużą zmianą. To pokazuje, że obecnie na rynkach panuje duża zmienność. Może się ona utrzymać także w kolejnych dniach, m.in. ze względu środowe posiedzenie Fedu, czy ważne dane dotyczące PKB, które zostaną opublikowane pod koniec tygodnia" - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek.

"Choć we wtorek dolar osłabia się w stosunku do euro, to nie przekłada się to na kurs eurozłotego, jak to bywało historycznie. Kurs EUR/PLN jest +zablokowany+ przez wydarzenia z grudnia i interwencje NBP z tamtego okresu. Widać, że rynek nie próbuje walczyć z aktualnymi poziomami, choć złoty ma potencjał do umocnienia. Dlatego niezależnie od wydarzeń z tego tygodnia to kurs EUR/PLN powinien znajdować się w przedziale 4,53-4,55" - dodała.

We wtorek ok. godziny 15.17 kurs EUR/PLN wynosi 4,5478 i jest ok. 0,8 gr wyżej niż po południu w poniedziałek. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7390 - 0,6 gr niżej niż w poniedziałek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały we wtorek 3 pb do 1,15 proc. Z kolei rentowności 5-latek wynoszą 0,53 proc. (nastąpiła zmiana benchmarku na DS0726), a 2-latki zyskały 1 pb do 0,02 proc.

"Na rynkach bazowych obserwujemy wzrosty rentowności, co wiąże się z większym apetytem na ryzyko wśród inwestorów. Polski rynek długu nie poszedł dzisiaj za rynkami bazowymi i rentowności SPW na długim końcu krzywej dochodowości zniżkowały. W kolejnych dniach nie należy spodziewać się większych zmian. Uważam, że krajowe 10-latki mogą być w tym tygodniu w przedziale 1,10-1,15 proc." - oceniła Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,047 proc. (+0,7 pb), a niemieckich -0,538 proc. (+1,2 pb).

