Złoty zależny od otoczenia geopolitycznego

W krótkim terminie o sile złotego będzie decydować otoczenie geopolityczne w regionie - uważa analityk TMS Brokers Maciej Madej. Jego zdaniem, rentowności 10-latek mogą w tym czasie zejść poniżej 3,90 proc.

"W tej chwili kluczowe dla złotego wydaję się to, że rynki uspokoiły się, jeśli chodzi o reakcje na konflikt na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Chociaż obiektywnie wciąż nie zażegnaliśmy ryzyka konfliktu militarnego to jednak z perspektywy inwestorów widać pewną poprawę sentymentu. To oczywiście przekłada się pozytywnie na bardziej ryzykowne aktywa, jak waluty krajów rozwijających się, w tym na złotego. W ciągu kilku ostatnich dni kurs EUR/PLN cofnął się o przeszło 10 gr. W krótkim terminie to właśnie otoczenie geopolityczne będzie decydować o sile walut całego regionu" - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej.

fot. Forum "Złotemu sprzyja z kolei otoczenie makroekonomiczne, inflacja pozostaje bardzo wysoka, ale po raz pierwszy od 6 miesięcy odczyt CPI wypadł poniżej oczekiwań. To będzie pomagało Radzie Polityki Pieniężnej w uniknięciu sytuacji, w której musiałaby zareagować ‘panicznie’. Wydaje się, że coraz łatwiej będzie jej prowadzić politykę pieniężną, a marzec może być ostatnim miesiącem, kiedy stopy wzrosną o 50 pb" - dodał. Inflacja w styczniu wyniosła rdr 9,2 proc. wobec konsensusu PAP na poziomie 9,3 proc. O godzinie 15.45 kurs EUR/PLN rośnie o 0,03 proc. do 4,498, a USD/PLN zniżkuje o 0,1 proc. do 3,955. W tym czasie para EUR/USD notuje wzrost o 0,9 proc. do 1,137. RYNEK DŁUGU Analityk TMS Brokers wskazał, że odpływ inwestorów w kierunku bezpieczniejszych aktywów, będzie sprzyjać spadkowi rentowności na krajowym rynku długu. "Wydaje się, że na krajowym rynku długu, trochę wzorem rynków bazowych możemy widzieć spadek rentowności. W krótkim terminie (ok. 5-7 dni) na papierach 10-letnich, możemy obserwować próbę zejścia poniżej 3,90 proc." - powiedział Maciej Madej. Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 1,0 pb do 2,036 proc., a niemieckich spadają o 3,4 pb do 0,278 proc.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗