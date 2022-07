Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W wieku 63 lat zmarł Mohammad Barkindo, sekretarz generalny Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), informuje Bloomberg.

Przyczyny śmierci nie podano. Nigeryjczyk właśnie kończył sześcioletnią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego kartelu. Zmarł w Abudży gdzie przebywał w ramach przygotowań do dalszej części kariery. Miał współpracować z think tankiem Atlantic Council. We wtorek spotkał się z prezydentem Nigerii.