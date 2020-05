Dlaczego warto posiadać konto bankowe? Sprawdź!

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Jak wynika z danych udostępnionych przez PRNews – na koniec 2018 r. polskie banki prowadziły blisko 33 mln takich kont. To aż o 1,8 mln więcej niż na koniec 2017 roku! Dzisiejsze konto bankowe służy jednak nie tylko do gromadzenia pieniędzy i wykonywania podstawowych operacji bankowych. Jakie korzyści można osiągnąć, mając dobry ROR? Sprawdź!