Znaczące pogorszenie oczekiwań niemieckich eksporterów

Euforia widoczna wśród niemieckich eksporterów po zakończeniu lockdownu całkowicie wyparowała, pisze The Telegraph powołują się na dane Ifo.

Insytut Ifo ogłosił, że oczekiwania eksportowe w niemieckim przemyśle „znacząco pogorszyły się”, co widać po spadku ich wskaźnika z 21,1 w lipcu do 16,6 w sierpniu. To jego najniższa wartość od lutego i największy spadek od kwietnia ubiegłego roku. Powodem słabego odczytu są rosnące problemy z dostawami, a także oznaki słabnięcia popytu na głównych rynkach eksportowych. Ifo podało, że aż 70 proc. niemieckich firm skarży się na tzw. wąskie gardła.