Deutsche Bank odnotował w środę wyższy od oczekiwań zysk za trzeci kwartał roku. Udało się to osiągnąć pomimo spadku przychodów z bankowości inwestycyjnej, pisze Reuters.

Zysk, choć znacznie mniejszy niż w przypadku amerykańskich konkurentów, jest sukcesem dyrektora generalnego Christiana Sewinga, który w 2019 roku rozpoczął restrukturyzację Deutsche Banku po serii uchybień regulacyjnych i miliardowych stratach odnotowanych w ciągu ostatniej dekady.

Niemiecki pożyczkodawca poinformował, że jego zysk w okresie od lipca do września wzrósł rok do roku ze 182 do 194 mln euro. Analitycy spodziewali się, że wyniesie 135 mln euro. To piąty z rzędu kwartał zakończony na plusie, co stanowi najdłuższą passę od 2012 roku.

Przychody z bankowości inwestycyjnej spadły o 6 proc. w ujęciu rocznym, z kolei przychody z działalności doradczej wzrosły aż o 82 proc. na fali fuzji i przejęć.