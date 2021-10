Zysk HSBC za trzeci kwartał wzrósł o 74 proc. rdr

Brytyjski bank HSBC podał w poniedziałkowym oświadczeniu, że jego zysk przed opodatkowaniem w okresie od lipca do września wzrósł rok do roku o 2,3 mld USD do 5,4 mld USD. Zysk netto wzrósł o 2,2 mld USD do 4,2 mld USD, pisze Reuters.

Dyrektor generalny HSBC, Noel Quinn, który objął to stanowisko w 2020 roku, gdy rozpoczął się kryzys gospodarczy wywołany pandemią, stawia na Azję. Operacje na tym kontynencie, które generują ok. 90 proc. zysków, mają napędzać wzrost, dlatego pożyczkodawca zamierza rozwijać sektor bankowości prywatnej i wydać nawet 1,5 mld USD na przejęcia. Pierwszą duża inwestycją, która miała miejsce w ostatnich miesiącach, był zakup singapurskich aktywów Axy za 575 mln USD.