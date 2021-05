Zysk Lasów Państwowych wyższy niż przed pandemią

Pomimo pandemii i lockdownów, Lasy Państwowe zarobiły w 2020 r. ponad 515 mln zł, czyli o 76 mln zł więcej niż w 2019 r. - przekazało PAP przedsiębiorstwo. Szef LP Józef Kubica ocenił, że to efekt ciężkiej pracy leśników, jak i ograniczenia kosztów.

Rzecznik prasowy Lasów Michał Gzowski poinformował w przekazanym PAP sprawozdaniu, że w 2020 roku przychody ogółem Lasów Państwowych wyniosły ponad 8,6 mld zł, co stanowiło 95,5 proc. planu, który został określony na lekko ponad 9 mld zł. Koszty ogółem wyniosły trochę ponad 8 mld zł - 91,6 proc. z zaplanowanych (8,8 mld zł).

Daje to wynik finansowy brutto za cały 2020 roku w wysokości 515,5 mln zł (netto - 487,6 mln zł). W 2019 roku wynik brutto wyniósł 439,4 mln zł.

"W planach zysk miał wynieść 178,7 mln zł, a udało nam się go potroić do 515,5 mln zł. To bardzo dobry wynik, sukces, którego autorem jest każdy leśnik. To właśnie dzięki zaangażowaniu leśników, ich odpowiedzialności w trudnych warunkach gospodarczych, udało nam się przeprowadzić oszczędności, jednocześnie wywiązać się z umów z kontrahentami i wzmocnić kondycję polskich lasów" - komentuje dla PAP p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica.

Dodał, że na dobry wynik oprócz ciężkiej pracy leśników wpłynęło również ograniczenie kosztów, które nie wpłynęło na prawidłową gospodarkę leśną.

Lasy wskazały, że dzięki wdrożeniu spójnego ogólnopolskiego systemu sprzedaży drewna LP utrzymały płynność i terminowość dostaw do krajowych kontrahentów, co pozwoliło polskim producentom utrzymać konkurencyjność na światowych rynkach i zachować stabilny udział kosztów surowca używanego w swoich produktach oferowanych krajowym konsumentom.

"Redukcja kosztów nie wpłynęła również na produkcję sadzonek w szkółkach, odnowienia i nowe zalesienia, a także na ochronę lasów przed szkodnikami i ochronę przeciwpożarową. Utrzymywano również na wysokim poziomie dynamikę usług leśnych, zlecanych podmiotom zewnętrznych, jak sadzenie nowych drzew czy pielęgnacja młodników, co pozwoliło utrzymać, a nawet rozwinąć prywatny rynek usług leśnych, który daje pracę ok. 50 tysiącom osób" - dodano.

Lasy Państwowe poinformowały, że z wypracowanego zysku za 2020 r. 17,5 mln zł przeznaczą na cele społecznie użyteczne, m.in. darowizny dla ochotniczych straży pożarnych, szkół, organizacji społecznych i instytucji kultury. Przypomniano, że dużą część tych środków została przekazana na rzecz walki z pandemią. Rzecznik LP poinformował również, że 130,6 mln zł zasili zaś fundusz leśny, z którego np. są budowane i modernizowane drogi samorządowe.

Lasy Państwowe zarządzają ponad 7 mln ha lasów, co stanowi 3/4 terenów leśnych w Polsce; zatrudniają ok. 26 tys. pracowników.