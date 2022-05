Zysk netto dla akcjonariuszy Ciech mniejszy o 43,5 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W pierwszym kwartale zysk netto właścicieli jednostki dominującej grupy Ciech wyniósł 104,3 mln zł. Rok wcześniej był o ok. 80 mln zł wyższy.

Zysk netto grupy Ciech spadł w pierwszym kwartale o 44 proc. do 103,98 mln zł. Spółka tłumaczy, że wynika to m.in. z finalizacji sprzedaży spółki CIECH Żywice. Skonsolidowany wynik na działalności zaniechanej Grupy, w tym sprzedaży udziałów spółki wyniósł blisko 70 mln zł. Wynik netto obniżył także wyższy poziom kosztów odsetek, a także niższy poziomu pozostałych przychodów operacyjnych w związku ze sprzedażą praw do emisji CO2 w CIECH Soda Romania w pierwszym kwartale 2021 roku.