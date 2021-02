Zysk Shella najniższy od dwóch dekad

Zysk Royal Dutch Shell spadł do najniższego poziomu od co najmniej dwóch dekad w zeszłym roku, gdy pandemia koronawirusa uderzyła w zapotrzebowanie na energię na całym świecie. Firma podała jednak, że ​​spodziewa się ponownego podniesienia dywidendy, pisze Reuters.

Według danych agencji Reutera, skorygowane zyski Shell za 2020 roku spadły o 71 proc. do 4,8 mld USD, najniższego poziomu od co najmniej 2000 roku.

Wskaźnik zadłużenia Shell do kapitału własnego rósł przez cały rok, ale brytyjsko-holenderska firma naftowa była w stanie uniknąć ogromnych strat, częściowo dzięki dobrym wynikom z sieci ponad 45 tys. stacji paliw na całym świecie.

Zysk za czwarty kwartał spadł o 87 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem do 393 mln USD. Było to spowodowane niskimi cenami skroplonego gazu ziemnego, niższą produkcją i słabymi marżami rafineryjnymi.

Shell poinformował, że spodziewa się podwyżki dywidendy za pierwsze trzy miesiące 2021 roku o 4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Byłby to drugi niewielki wzrost od czasu, gdy Shell obniżył swoją dywidendę o dwie trzecie w pierwszym kwartale 2020 roku, po raz pierwszy od czasów II wojny światowej.

Zadłużenie netto koncernu w okresie od października do grudnia 2020 roku wzrosło kwartał do kwartału o ok. 2 mld USD do 75,4 mld USD.