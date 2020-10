Świat czeka prawdziwy boom na energię ekologiczną, uważa BNEF szacując, że do 2050 r. ten segment przyciągnie około 11 bln USD inwestycji.

Według najnowszego raportu „New Energy Outlook” opracowanego przez BloombergNEF, popyt na odnawialne źródła energii oprócz czynników ekologicznych napędzany będzie również spadkiem kosztów tego typu rozwiązań. Alternatywne źródła będą systematycznie zwiększać udział w koszyku energetycznym kosztem paliw kopalnych.

Pomimo prognozowanej tak ogromnej kwoty, BNEF twierdzi, że tempo tworzenia nowych odnawialnych źródeł energii będzie musiało jeszcze wzrosnąć, aby ograniczyć globalne ocieplenie do mniej niż 2 stopnie Celsjusza do końca wieku.

Projekcja BNEF zakłada mocny wzrost udziału energii odnawialnej i technologii akumulatorów. Wchodząc w szczegóły, energia wiatrowa i słoneczna wzrosną do 56 proc. globalnej energii elektrycznej w 2050 r. Zakłada się przy tym, że spowoduje to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, która osiągnie szczyt w 2027 r., a następnie spadną o 0,7 proc. rocznie do 2050 r.

Zdaniem BNEF, jedynym paliwem kopalnym, które zwiększy swój udział w popycie w nadchodzących latach, będzie gaz. Jest to w dużej mierze spowodowane jego wykorzystaniem w przemyśle ciężkim i do ogrzewania budynków

Z kolei przyszłość popytu na ropę będzie kształtowana przez zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne. BNEF ocenia, ze zużycie oleju napędowego osiągnie maksymalny pułap w 2035 r. a potem będzie stopniowo spadać.

Do 2050 r. około 65 proc. całości kilometrów przebytych przez samochody osobowe będzie odbywać się pojazdami elektrycznymi. Obecna flota pojazdów elektrycznych wypiera 1 mln baryłek ropy dziennie.