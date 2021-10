Portugalski Jeronimo Martins poinformował o prawie 20 proc. wzroście zysku w trzecim kwartale, informuje Reuters.

Właściciel sieci supermarketów Biedronka w Polsce i Pingo Doce w Portugalii osiągnął 137 mln EUR zysku netto w trzecim kwartale. To wynik o 22 mln EUR wyższy niż rok wcześniej. Sprzedaż wrosła o 8,7 proc. do 5,3 mld EUR, z czego Pingo Doce zwiększyło ją o 2,7 proc. do ok. 1 mld EUR. Zysk EBITDA Jeronimo Martins wzrósł o 8,8 proc. do 429 mln EUR.