Analitycy BM mBanku podsumowali sytuację w dziewięciu giełdowych branżach i wskazali swoich faworytów.

W raporcie z 2 marca eksperci podtrzymali pozytywne nastawienie do rynku akcji. Zalecają przeważanie w portfelach spółek z sektorów cyklicznych, bo uważają, że będą to główni beneficjenci normalizacji sytuacji epidemicznej i gospodarczej. To także emitenci, którzy są relatywnie mniej narażeni na ryzyko związane z wysokimi wskaźnikami wycen na rynku akcji, uważają analitycy.