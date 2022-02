O korzyściach płynących z innowacyjnych rozwiązań, a także o aktualnych wyzwaniach przemysłu 4.0 rozmawiamy z dr. inż. Adamem Bechtem, prezesem zarządu Agat IT.

Od 2008 r. Agat IT SA oferuje klientom innowacyjne i kompleksowe usługi związane z projektowaniem, automatyzacją oraz informatyzacją procesów przemysłowych. Głównymi klientami firmy są duże korporacje energetyczne (B2B), a także instytucje rządowe (B2G). Eksperci Agat IT realizują również projekty badawcze, m.in. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ciągle rozwijamy się pod względem biznesowym. Zawsze szukamy nowychprojektów, w których nasze umiejętności mogą się okazać przydatne. Patrzymy na problemy technologiczne nie jako na przeszkody trudne do przejścia, lecz jako interesujące wyzwania. Czasami żartujemy z kolegami, że jesteśmy firmą od zadań specjalnych – mówi Adam Becht, prezes zarządu Agat IT.

Z jakimi branżami współpracuje firma Agat IT? Kto najczęściej korzysta z waszych rozwiązań technologicznych?

Zarządzanie energią jest esencją naszej działalności. Naszymi klientami są głównie duże koncerny paliwowe działające w Polsce i sąsiednich krajach. Optymalizujemy magazynowanie, przepływ w rurociągach, transport kolejowy paliw i gazów, a także kontrolujemy przepływ energii. Oferujemy rozwiązania automatyki obiektowej, aparatury pomiarowej, instalacji niskich prądów, sterowania, wizualizacji obsługi procesów biznesowych, np. spedycyjnych, oraz integrację z warstwą ERP i księgowością.

Terminale przeładunkowe i bocznice kolejowe korzystają z naszych systemów zarządzających przeładunkiem i monitorowaniem ruchu towarów, kontenerów, kosztów pracy urządzeń i personelu. Pomagamy też branży motoryzacyjnej w zakresie sterowania i wizualizacji automatyki wbudowanej w ich zaawansowane urządzenia przemysłowe.

Jakie są główne korzyści, na które mogą liczyć wasi klienci?

Podstawową korzyścią, jaką otrzymują nasi partnerzy, są kompleksowe rozwiązania postawionych przed nami zadań. Nasz zespół inżynierów potrafi przeanalizować szerokie spektrum zjawisk fizycznych i zaproponować rozwiązania automatyzujące procesy przemysłowe i biznesowe. Dobieramy urządzenia wykonawcze dostosowane do potrzeb klientów, realizujemy instalacje i szkolimy pracowników, powierzając im obsługę biznesową, zapewniając sprawne funkcjonowanie informatyki i urządzeń automatyki w tle.

Przetwarzamy pozyskane informacje z procesów sterowania i kontroli operacji klienta, a następnie tworzymy systemy sterowania i wizualizacji. Oferujemy szczegółowe raporty pokazujące ile produktu nabyli, ile zbyli itp. Dzięki temu eliminujemy większość operacji manualnych, co w konsekwencji zmniejsza liczbę pomiarów i popełnianych ludzkich błędów. Nasze systemy integrują księgowość klientów z urządzeniami automatycznych pomiarów, wysyłając raporty do Ministerstwa Finansów w postaci rozliczeń akcyzowych. To rozwiązanie jest przyjazne środowisku, ponieważ eliminuje obieg papierowych dokumentów w tych procesach.

Podkreślił Pan, że kompleksowość usług jest waszą główną przewagą konkurencyjną. Jak wygląda współpraca z Agat IT z perspektywy klienta? O co nie muszą się martwić wasi partnerzy?

Odpowiadając jednym słowem — o nic! Zajmujemy się wszystkim — od projektu, przez dobór urządzeń, po montaż w obiekcie. Wykonujemy instalacje pod klucz — klient otrzymuje na końcu wygodną aplikację, z której może korzystać z poziomu komputera, tabletu czy telefonu. Przeprowadzamy szkolenia z jej obsługi, by klient miał dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, bez nadmiernego zaangażowania w technologiczne aspekty jego działania. Niepotrzebny jest także wewnętrzny dział IT klienta — my obsługujemy wszystko zdalnie.

Dobrym przykładem są nasze systemy dla firm paliwowych. W pełni zarządzają one zbiornikami paliwa i monitorują ich stan. Jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, w którym momencie należy dodać substancje uszlachetniające oraz w jakiej kolejności wykorzystywać zbiorniki na podstawie tego, w którym znajduje się najstarsze paliwo. Jest to idealny przykład przemysłu 4.0, gdzie wszystkie elementy systemu są połączone, a klient ma dostęp do niezbędnych informacji z poziomu jednej aplikacji.

Konkurencja rzadko kiedy oferuje tak wszechstronne usługi. Najczęściej, jeśli dana firma projektuje i programuje urządzenia sterujące, to nie zajmuje się informatyką. Dlatego często klienci są zmuszeni do zatrudnienia kilku podwykonawców, z których każdy specjalizuje się w innej dziedzinie. Zwiększa to czas wykonania projektu, koszt, a także tworzy dodatkowe problemy, chociażby z kompatybilnością. Agat IT pozwala uniknąć takich niedogodności, oferując pełen pakiet usług.

Co oprócz kompleksowości wyróżnia was na tle konkurencji?

Ważny jest dla nas kontakt z klientem. Dostosowujemy się do jego potrzeb i oferujemy elastyczne rozwiązania. Bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę, dlatego oferujemy wieloletnie gwarancje na nasze rozwiązania. Opiekujemy się wdrożonymi przez nas systemami, a nasi partnerzy mogą liczyć na obsługę serwisową 24/7. Jeśli klient zgłosi w środku nocy awarię, to w ciągu 4–8 godzin jesteśmy w stanie stwierdzić przyczynę usterki i naprawić ją za pomocą zdalnego dostępu. W przypadku poważniejszych problemów wysyłamy zespół, który w ciągu doby może zapewnić ciągłość działania krytycznej infrastruktury.

Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Oferujemy rozwiązania specjalnego przeznaczenia zgodne z certyfikatami AQAP oraz ISO. Projektujemy też systemy wczesnego reagowania na zagrożenia chemiczne i pożarowe. Zapewniamy maksymalny poziom ochrony zarówno od strony bezpieczeństwa technologicznego, a także cyberbezpieczeństwa, które w dzisiejszych czasach odgrywa coraz większą rolę i jest dla firm kluczowe.

Dużym atutem jest nasz zespół, którego większość pracuje od początku powstania firmy, czyli przez ostatnie 15 lat. Są to doświadczeni eksperci w branży, mający szeroki zakres kompetencji. W przypadku technologii paliw płynnych i gazowych kluczowe jest, by posiadać ogromną wiedzę, pozwalającą na oferowanie kompleksowych rozwiązań.

Oprócz usług w ramach B2B i B2G wasza firma zajmuje się również projektami badawczymi, m.in. we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju...

Badamy zjawiska fizyczne związane z przemysłem energetycznym. Pomaga nam w tym nasz dziesięciokilometrowy odcinek rurociągu, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czy jest to analiza obrazowa oznaczeń pojazdów i kontenerów, czy obserwacja rozpływu ciśnień lub mechaniki płynów podczas wycieku z rurociągu — jesteśmy w stanie przebadać te zjawiska fizyczne, a następnie je zautomatyzować i zinformatyzować. W ten sposób mamy możliwość budowy systemów, które reagują na wszelkie fluktuacje.

Przykładem jest wyciek na danym odcinku rurociągu. Wówczas nasz system daje sygnał operatorowi, który może zareagować, np. wysyłając zespół na miejsce wskazane przez system w celu weryfikacji lub likwidacji zagrożenia.

Ma Pan ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Jak w Pana opinii może wyglądać przyszłość przemysłu 4.0?

Żyjemy w świecie informacji. Kiedyś była ona kosztowna w pozyskaniu, teraz jest powszechna. Ideą przemysłu 4.0 jest zebranie informacji i ocena ich przydatności, by osiągać jak największe korzyści biznesowe i społeczne. Ciekawym przykładem obrazującym ten schemat jest zmniejszanie się zawartości wody w paliwie z upływem czasu. W procesie rafinacji woda znajdująca się w naturalnych zasobach ropy naftowej przedostaje się do paliw, z upływem czasu osiada na dnie zbiornika i jej zawartość w paliwie się zmniejsza. Skażenia bakteryjne paliw są bardzo niepożądane i wymagają powtórnej rafinacji. Kierunek, w którym zmierzamy, to łączenie informacji z różnych obszarów i automatyczne wnioskowanie. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż: energetyki, systemów bankowych, sprzedaży detalicznej itd.

Zmierzamy w stronę selekcji informacji już nie za pomocą ludzkiego umysłu, lecz za pomocą algorytmów, czy to sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego. Komputery wyciągają wnioski z surowych danych i sugerują rozwiązania, które człowiek musi jedynie zweryfikować. Nasza firma jest bardzo dobrym przykładem wykorzystania rozwiązań technologicznych przemysłu 4.0 w celu informatyzacji skomplikowanych procesów i automatycznego wnioskowania.

Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju, które wytyczyliście sobie na najbliższe lata?

Obserwujemy w tym momencie gruntowne zmiany na rynku energetycznym. Coraz większą rolę będą odgrywać alternatywne źródła energii, dlatego staramy się podążać z duchem czasu. Planujemy rozwijanie naszych kompetencji w kierunku energetyki wodorowej, która jest obiecująca. Chcemy się nauczyć tej technologii i znaleźć rozwiązania potrzebne w tym obszarze. Są to m.in. opomiarowanie i wytwarzanie czujników do systemów dystrybucji wodorowej, systemów sterowania, kontroli i bezpieczeństwa.

Oferujemy też rozwiązania dla energii odnawialnej. Przykładem jest tzw. strażnik mocy wykorzystywany w fotowoltaice czy energetyce wiatrowej. Jeśli ktoś dysponuje dużym polem paneli słonecznych i magazynem energii, to jesteśmy w stanie zbudować automatyczny system, który zarządza przepływem mocy między źródłem, magazynem i siecią. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z energii wtedy, kiedy jest potrzebna, a nie tylko w momencie jej produkcji. W konsekwencji optymalizujemy działanie sieci i zwiększamy przychody naszych partnerów.