Malezyjskie tanie linie lotnicze kończą w trybie natychmiastowym wszystkie swoje operacje w Japonii. Ma to pomóc zminimalizować straty wywołane pandemią.

„Doszliśmy do wniosku, że kontynuacja działalności bez pewności co do ścieżki odbudowy po pandemii byłaby niezwykle trudnym zadaniem” - powiedział Jun Aida, dyrektor operacyjny AirAsia Japan.

Samoloty AirAsia na lotnisku w Kuala Lumpur Fot. Bloomberg

W międzyczasie AirAsia X, długodystansowy oddział AirAsia, oświadczył, że musi zawrzeć porozumienia z głównymi wierzycielami w celu zrestrukturyzowania niespłaconego zadłużenia, ponieważ stoi w obliczu poważnych ograniczeń płynności. Malezyjski przewoźnik bardzo dotkliwie odczuł kryzys w branży lotniczej wywołany pandemią. W drugim kwartale odnotował największą stratę w swojej historii. Jego przychody w tym okresie spadły rok do roku o 96 proc., a liczba przewiezionych pasażerów aż o 98 proc. We wrześniu linia lotnicza poinformowała, że stara się pozyskać co najmniej 2,5 mld riggitów (602 mln USD), by móc kontynuować działalność.

