Airbus A321XLR odbywa swój pierwszy lot

Dwusilnikowy odrzutowiec pasażerski wystartował o godzinie 11:05 czasu lokalnego z fabryki w Hamburgu, w Niemczech. Jest to jego pierwszy tego typu sprawdzian przeprowadzany w powietrzu.

Europejski producent, który planuje dodać testowany model do swojej oferty w 2024 roku, przedstawia A321XLR jako samolot rewolucyjny. Airbus uważa, że ten model będzie mógł latać na trasach o długości do 8,7 tys. km umożliwiając liniom lotniczym obsługę rzadkich tras długodystansowych, bez zmuszania pasażerów do lotów przesiadkowych.