Airbus ogłosił, że jest technicznie wykonalne zbudowanie już za 5 lat zeroemisyjnego dużego samolotu pasażerskiego na wodór, donosi The Telegraph.

Europejski koncern lotniczy podkreślił, że choć budowa nowatorskiej maszyny może nastąpić względnie szybko, to jej wejścia do użytkowania nie należy oczekiwać co najmniej w perspektywie dekady z powodu wysokiej ceny wodoru.