Airbus sprzedał jeden samolot we wrześniu

Sierpień był najlepszym miesiącem Airbusa od początku pandemii. Wrzesień popsuł trochę nastroje.

Europejski koncern zdobył zamówienie tylko na jeden samolot we wrześniu. A319 neo nabył nieujawniony klient. Dobrą wiadomością jest to, że nikt nie anulował zamówienia w minionym miesiącu. Airbus dostarczył we wrześniu 40 odrzutowców, podtrzymując szansę na realizację celu, którym jest dostawa 600 maszyn w 2021 roku. Do jego osiągnięcia potrzeba jeszcze 176 samolotów, czyli mniej więcej tyle ile koncern dostarczył w drugim kwartale.