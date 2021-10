Aktywność chińskiego sektora usług znów rośnie

Wskaźnik aktywności chińskiego sektora usług ruszył we wrześniu w górę po tym jak w sierpniu spadł najniżej od początku pandemii, informuje Reuters.

Nieoficjalny wskaźnik PMI sektora usług, publikowany przez Caixin/Markit, wzrósł w sierpniu do 53,4 z 46,7 w sierpniu. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności. Poprawa sytuacji we wrześniu wiąże się m.in. z powstrzymaniem zakażeń COVID-19 w prowincji Jiangsu. Subindeksy nowych zamówień, płaconych cen oraz zatrudnienia wróciły we wrześniu do obszaru ekspansji. Pogorszyły się wskaźniki nowych zamówień eksportowych a także, 15 miesiąc z rzędu, kosztów, m.in. pracy, transportu i materiałów.