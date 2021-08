W ramach nowej polityki zwrotów gigant e-commerce ułatwi konsumentom zwrot i proces gwarancyjny towarów zakupionych na jego platformie od zewnętrznych sprzedawców.

We wtorek zaktualizowano politykę zwrotów, zwaną “gwarancją od A do Z”, aby rozwiązać problem roszczeń dotyczących wadliwych produktów. Klienci będą teraz kontaktowali się z zewnętrznym sprzedawcą za pośrednictwem Amazona, który dotychczas najczęściej pozostawał poza tym procesem.

Od lat konsumenci pozywają największego na świecie detalistę internetowego, argumentując, że ponosi odpowiedzialność za to, co strony trzecie sprzedają na jego platformie. Do sądów trafiają sprawy dotyczące podróbek i niebezpiecznych produktów. Zmiany mają pomóc w ograniczeniu ich liczby.

Od 1 września Amazon będzie pokrywać roszczenia w wysokości do 1000 USD, które stanowią ponad 80 proc. spornych przypadków i zamierza otoczyć konsumentów większym wsparciem, gdy sprzedawca nie będzie reagował w odpowiedni sposób.