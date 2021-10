Poszczególne jednostki Amazona będą mogły podejmować indywidualne decyzje dotyczące tego, ile razy w tygodniu ich pracownicy muszą przychodzić do biura, pisze Reuters.

O zmianach dyrektor generalny Andy Jassy poinformował w poniedziałkowym mailu do pracowników. Według poprzednich regulacji, wszyscy pracownicy korporacyjni Amazona od 3 stycznia mieli przychodzić do biur co najmniej trzy razy w tygodniu.