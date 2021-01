Amazon zatrudni tysiąc osób w Świebodzinie

W dziesiątym w Polsce centrum logistycznym giganta e-commerce oprócz ludzi będzie pracować 3 tys. robotów.

Ruszyła rekrutacja do nowego centrum logistycznego Amazona w Świebodzinie, które będzie mieć 193 tys. m kw. powierzchni i zostanie otwarte w tym roku. W pierwszym etapie firma zatrudni inżynierów, specjalistów HR i IT, specjalistów ds. BHP i finansów oraz menedżerów operacyjnych. Rekrutacja już ruszyła. W ciągu roku w centrum będzie pracować 1 tys. osób. Pracownicy będą kompletować, pakować i wysyłać zamówienia zawierające małe przedmioty: książki, elektronikę i towary konsumpcyjne. Wesprze ich prawie 3 tys. robotów, które przesuwają się pod regałami z produktami, podnoszą je i przemieszczają po centrum logistycznym. To będzie trzecie centrum robotyczne Amazona w Polsce, po magazynach w Kołbaskowie koło Szczecina i Gliwicach. W ubiegłym roku Amazon otworzył centra w Gliwicach i Łodzi i obecnie zatrudnia w Polsce 18 tys. osób.