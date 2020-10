Advanced Micro Devices (AMD) oczekuje w czwartym kwartale większych przychodów niż prognozuje rynek, informuje Reuters.

AMD potwierdziło we wtorek zapowiedź z początku miesiąca, że przejmie Xilinx za 35 mld USD, co będzie największą akwizycją w historii spółki. Ma to pomóc AMD w rywalizacji z Intelem na rynku chipów stosowanych w centrach obliczeniowych. Transakcja ma zostać sfinansowania akcjami AMD.

AMD ogłosiło także, że w obecnym kwartale jego przychody sięgną ok. 3 mld USD „plus minus 100 mln USD”. Analitycy prognozowali 2,63 mld USD. W trzecim kwartale, zakończonym 26 września, przychody spółki rosły o 56 proc. do 2,8 mld USD i były o ok. 230 mln USD wyższe niż oczekiwał rynek. Akcje AMD tanieją w handlu przedsesyjnym o ok. 4 proc.

