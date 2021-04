Jeżeli rzeczywiście dojdzie do znacznego wzrostu inflacji to na rynkach może dojść do turbulencji.

Amerykańscy ekonomiści, szczególnie ci związani z prezydentem Joe Bidenem, coraz częściej piszą o nadchodzącym wzroście inflacji w Stanach Zjednoczonych. Starają się w ten sposób sterować oczekiwaniami ludności i rynków finansowych, przekonując, że wzrost inflacji będzie przejściowy i trzeba będzie go przeczekać.