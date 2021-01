Porty w Los Angeles i Long Beach osiągnęły bezprecedensowy poziom zatłoczenia kontenerowcami. Czas oczekiwania na wpłynięcie do portu wynosi od kilku do kilkunastu dni.

Marine Exchange of Southern California informuje, że 38 kontenerowców czeka na miejsce do cumowania. Zatłoczenie portu „jest to problem, którego nie da się rozwiązać krótkoterminowo”, powiedział Lars Jensen, dyrektor generalny SeaIntelligence Consulting.

Czas oczekiwania na wpłynięcie do portu waha się od kilku do kilkunastu dni. Statek, który jest pierwszy na liście oczekujących przybył do nabrzeża 16 stycznia. Bloomberg Creative Photos Powodem tworzenia się zatoru jest wzmożony import. Dodatkowo przybywające statki są ogromne, według szacunków mogą przewozić 300 tys. kontenerów. Wydłużający się czas rozładunku wiąże się również z przepisami dotyczącymi pracy w czasie pandemii oraz niekorzystną pogodą. Rozładowanie kolejki, zależy od tego, czy przewoźnicy utrzymają regularne rejsy do USA. Najoptymistyczniejszym scenariuszem łagodzącym obecną sytuację jest możliwy spadek dostaw z Azji w połowie lutego. Kompleks portowy w południowej Kalifornii w przeszłości bywał już narażony na zatory. W 2014 roku, trzy lata po przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu, dziesiątki kontenerowców załadowanych chińskimi towarami oczekiwały na swój rozładunek. Rok później, powodem tworzenia się kolejek był spór prawniczy.