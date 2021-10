Amerykańskie rynki akcji zaczęły tydzień spadkiem

Dow Jones i S&P500 straciły 0,7 proc. Nasdaq kończył dzień zniżką o 0,6 proc. Indeksy kończyły sesję dziennymi minimami.

Amerykańskie rynki akcji rozpoczęły tydzień spadkami. Choć na początku poniedziałkowej sesji przeważał optymizm, to wyczerpał się jeszcze przed półmetkiem notowań. Jako powód wskazywano rosnące nadal ceny surowców, przede wszystkim ropy WTI, która zakończyła poniedziałkowe notowania po raz pierwszy od 2014 roku kursem powyżej 80 USD. Rośnie obawa dotycząca oczekiwań inflacyjnych. Morgan Stanley zwrócił uwagę, że choć bank centralny i inwestorzy są przekonani, że wyższa inflacja jest przejściowa, to wskaźniki pokazują iż już od czerwca konsumenci nie podzielają tej opinii. Bank ostrzegł, że jeśli ich nastroje szybko się nie poprawią, może to zapowiadać spadek wydatków i wzrost oszczędności, a w konsekwencji rewizję oczekiwań dotyczących wyników spółek. Tymczasem w tym tygodniu rusza sezon publikacji raportów kwartalnych. Według Refinitiv, rynek oczekuje wzrostu zysków spółek z S&P500 w trzecim kwartale o 29,6 proc. w ujęciu rocznym.