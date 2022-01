AMPQ PRO – solidni i nowocześni

Wielu potrafi sprzedawać komputery czy smartfony, ale niewielu jest w stanie dostarczyć zamówiony sprzęt do klienta w ciągu 24 godzin. Tajemnicą sukcesu firmy AMPQ PRO jest sprawna logistyka i indywidualne podejście do klientów.

AMPQ PRO to biznes rodzinny, który powołał do życia Andrzej Pyka. Po zebraniu zawodowych doświadczeń w warszawskich korporacjach postanowił pożegnać się z zakorkowaną stolicą i wyprowadzić wraz z rodziną do miejscowości Biery koło Bielska-Białej. Zawodowo nie zamierzał jednak porzucać branży, w której miał spore kontakty i sukcesy. Na konkurencyjnym polskim rynku postawił jednak na eksport w sektorze B2B.