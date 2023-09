Analiza poranna – Co zrobi EBC? Rafał Sadoch, analityk mBanku

Sierpniowe dane o inflacji w USA miały mieszany wydźwięk, przez co nie odbiły się szerszym echem na rynkach. Znalazły się w nich argumenty dla jastrzębiego skrzydła Fed, jak i gołębiego. Wskaźnik CPI wzrósł do 3.7% r/r z 3.2% r/r w lipcu i mediany prognoz na poziomie 3.6% r/r. To było związane ze wzrostem cen ropy oraz paliw na stacjach. Obecnie ważniejsza dla Fed inflacja bazowa miała spaść do 4.3% r/r z 4.7% r/r poprzednio i spadła, ale w relacji miesięcznej wzrost cen był powyżej prognoz. Choć dane potwierdzają, że problem inflacji nie został jeszcze rozwiązany, to jednak nie powinny wpływać na percepcję przedstawicieli FOMC.

