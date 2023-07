Analiza poranna – EBC podąża drogą Fed

Czwartkowa sesja na rynku akcyjnym była dość zaskakująca. Z jednej strony na Starym Kontynencie widzieliśmy silne wzrosty, podczas gdy sesja na Wall Street zakończyła się przeceną. Na zakończonym wczoraj posiedzeniu EBC złagodził przekaz, co wspiera scenariusz zakończenia cyklu podwyżek stóp. Z drugiej strony opublikowane wczoraj dane z USA zaskoczyły po wyższej stronie, co może jeszcze zachęcać amerykańskich bankierów centralnych do jeszcze jednej podwyżki przed końcem roku.

Dane o PKB za II kw. przebiły oczekiwania rynkowe. Rynek spodziewał się spadku do 1,7 proc. z 2 proc. odnotowanych w pierwszych trzech miesiącach roku, a wzrost przyspieszył do 2,4 proc. Podobnie cotygodniowe dane o liczbie nowych bezrobotnych okazały się poniżej prognoz, a czerwcowy poziom zamówień na dobra trwałego użytku wzrósł do 4,7 proc. m/m z 2 proc. m/m poprzednio. Oczekiwania związane z polityką monetarną ponownie nabrały większego znaczenia.

Mocnie dane z USA w połączeniu ze złagodzeniem retoryki przez EBC sprowadziły notowania eurodolara poniżej 1.10. Dziś kolejna porcja wskaźników. Ze Starego Kontynentu poznajemy wstępne odczyty inflacji za lipiec, a z USA opublikowany zostanie finalny odczyt Uniwersytetu Michigan obrazujący obok nastrojów gospodarstw domowych oczekiwania inflacyjne. Opublikowane wczoraj wyniki takich spółek jak Intel, McDonald`s czy Mastercard pozytywnie zaskoczyły, co powinno wspierać odbicie na amerykańskim rynku akcyjnym. Dziś kolej na Exxon Mobile, Procter & Gamble czy Colgate.

Zakończone dziś posiedzenie Banku Japonii przełożyło się na umocnienie jena oraz spadek na tamtejszym rynku akcyjnym. To przy zyskujących chińskich spółkach o ponad 1 proc. Hang Seng dokłada dziś kolejne 1,4 proc. w nadziei na silniejsze pobudzenie wzrostu przez władze w Pekinie i zmniejszenie regulacji dla spółek technologicznych. Bank Japonii uelastycznił zobowiązanie do kontrolowania krzywej rentowności, co podsyca spekulacje dotyczące normalizacji polityki monetarnej. To całkowicie inny kierunek niż to, co zaproponował w tym tygodniu Fed, czy wczoraj EBC. Bank Japonii podwyższył limit rentowności długoterminowych obligacji z 0,5 proc. do 1 proc., co przy zakończeniu podwyżek stóp procentowych przez Fed może spychać kurs USDJPY.

Na rynku surowcowym ropa kontynuuje trend wzrostowy, a baryłka WTI wychodzi powyżej 80 USD. To głównie przez ograniczenie podaży, bo koniunktura pozostaje niepewna. Mocne dane z USA przedłożyły się na wyprzedaż złota, które znalazło się poniżej 1950 USD za uncję.