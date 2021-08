Apple opóźnia powrót do biur do stycznia

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej Apple przełożyło z października na styczeń powrót pracowników do biur, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Apple początkowo chciało, aby pracownicy wrócili do biur na początku września. Wzrost liczby zakażeń wariantem delta koronawirusa skłonił amerykańską spółkę do przesunięcia terminu powrotu do biur na październik. Obecnie i ten termin został zmieniony. Apple zasygnalizowało, że oczekuje iż po powrocie pracownicy będą pracowali z biura co najmniej trzy dni w tygodniu. Praca zdalna ma być możliwa w środy i piątki.