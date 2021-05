Arabia Saudyjska obniża cenę ropy dla klientów z Azji

Spadek popytu na ropę w Indiach, spowodowany nasileniem pandemii, skłonił Arabię Saudyjską do obniżenia ceny surowca dla klientów w Azji.

Saudi Aramco obniżyło ceny dostaw ropy do Azji w czerwcu między 10 proc. a 30 proc. Oznacza to, że baryłka ropy Arab Light będzie kosztować 1,70 USD powyżej benchmarku. W maju było to 1,80 USD powyżej benchmarku. To pierwsza obniżka tego gatunku ropy od grudnia. Pokazuje potencjalne osłabienie rynku surowca w Azji spowodowane załamaniem popytu w Indiach, które są trzecim na świecie importerem ropy.