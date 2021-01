Arabia Saudyjska zmniejsza dostawy ropy do części klientów

W relacji do zapowiedzianego ograniczenia wydobycia ropy, Arabia Saudyjska ograniczyła dostawy surowca do niektórych swoich klientów w Azji i Europie. Sprawa dotyczy co najmniej dziewięciu odbiorców.

Zbiorniki koncernu Saudi Aramcofot. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo/Forum