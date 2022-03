Architektoniczna nagroda dla pawilonu Polski na Expo 2020

Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju kończy się 31 marca, ale już zaczynają się podsumowania.

Amerykański specjalistyczny „Exhibitor Magazine” przyznał w 14 kategoriach laury dla najlepszych pawilonów, wybranych przez 17-osobowe światowe jury. Cztery nagrody dotyczą czystej architektury (w oderwaniu od treści wystaw), kryterium podziału pawilonów stanowiła powierzchnia. Kategorię XL, czyli potentatów powyżej 5000 m kw., wygrała Arabia Saudyjska. Złoty medal w rozmiarze L od 2501 do 5000 zdobyła Polska, przy czym nasze 2900 nie odbiega daleko od dolnej granicy. Rozmiar M od 1201 do 2500 wygrała Szwajcaria. Wśród najmniejszych pawilonów S do 1200 m kw. najwyżej oceniono tematyczny Vision. Polski zwycięzca zaprojektowany został przez warszawską pracownię WXCA i szwajcarskie studio Bellprat Partner. Fachowe jury doceniło subtelność bryły oraz oddanie idei mobilności (to jeden z tematów Expo) metaforą współtworzących elewację ptaków w locie.