Potężny wzrost eksportu Polski do Niemiec

W ciągu roku eksport towarów z Polski do Niemiec wzrósł o ponad jedną piątą. I nie jest to efekt niskiej bazy z zeszłego roku, a wyjątkowego ożywienia przepływów handlowych między dwoma krajami. Wygląda na to, że pandemia mogła wzmocnić pozycję polskich fabryk w niemieckich łańcuchach dostaw, szczególnie w obszarze motoryzacji.