Autobox Innovations: spadkobiercy dziedzictwa Stara i Honkera

Szczera rozmowa Tomasza Popławskiego z Krzysztofem Siekańskim, wiceprezesem AUTOBOX INNOVATIONS Sp. z o.o. Sp. j., o markach Star oraz Honker.

Firma Autobox Innovations jest spadkobiercą wieloletniej historii Stara. Samo wspomnienie tej marki u nieco starszych czytelników budzi swoiste skojarzenia. Proszę opowiedzieć coś więcej.

W 1999 roku, po sprzedaży części Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR SA utworzone zostały dwie nowe firmy: Star Truck, całkowicie należąca do niemieckiego MAN-a, oraz INWESTSTAR SA, która przejęła wszystko to, co pozostało po FSC STAR SA, a nie zostało kupione przez MAN. Formalnie to INWESTSTAR SA jest spadkobiercą fabryki i dlatego też, w roku 2016 została zwrócona mu (zgodnie z zawartą w 1999 roku umową) dokumentacja samochodów STAR 742, 1142, 200, 244 oraz 266 we wszystkich wariantach i odmianach. Nazwa STAR pozostała w rękach MAN-a. Spółki INWESTSTAR SA oraz Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.j. mają cały czas jednego wspólnego właściciela. Dlatego też w roku 2021 doszło do zawarcia umowy kupna sprzedaży praw do dokumentacji wcześniej wymienionych pojazdów STAR. Aktualnie to Autobox Innovations jest posiadaczem wyłącznych praw majątkowych do pojazdów STAR 742, 1142, 200, 244 oraz 266 ze wszystkimi ich odmianami. Tak więc praktycznie to właśnie Autobox Innovations jest spadkobiercą Zakładów Starachowickich STAR SA.

Jak kształtuje się obecnie pozycja marki w odniesieniu do rynku polskiego i zagranicznego? Z jakimi kontrahentami obecnie firma współpracuje?

Autobox jest jedynym dostawcą zmodernizowanych pojazdów STAR 266M2 dla polskiej armii. Samochody są dostarczane w kilkunastu wariantach, w tym do warsztatów technicznych. Dostarczamy również przyczepy jednoosiowe wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Głównymi partnerami w zakresie dostaw są dla nas firmy krajowe, spośród których głównymi dostawcami są: TEZANA – silniki, ARPOL Narzędzia Profesjonalne – wyposażenie w narzędzia i urządzenia specjalistyczne, Agregaty PEX POOL PLUS – zespoły prądotwórcze oraz wiele innych firm. Pierwsze zmodernizowane pojazdy STAR 266M2 zostały dostarczone do wojska w roku 2010 i do końca tego roku liczba ta przekroczy 2100 sztuk. Podkreślę też, że poza samochodami STAR 266M2 dostarczamy odbiorcom zagranicznym zamiatarki lotniskowe. Współpraca w tym segmencie rozpoczęła się kilkanaście lat temu od dostaw dla Bucher Schoerling z Hannoveru. Obecnie głównym odbiorcą tych zamiatarek jest angielska firma Bucher Municipale Ltd. Jako ciekawostkę podam, że 50 sztuk naszych zamiatarek z dostaw z lat 2022 oraz 2023 trafi do jednej z armii zachodnich.

Dlaczego Autobox Innovations? Czym wyróżnia się firma na tle konkurencji?

Trudno mówić o konkurencji, gdyż firma Autobox wypracowała sobie pozycję w zakresie dostaw zmodernizowanych samochodów STAR 266M2 we wszystkich odmianach, do których mamy wyłączne prawo. Stanowi to główne nasze zajęcie, a równocześnie wojsko potrzebuje takich pojazdów i stąd podpisane przez nas umowy wieloletnie do roku 2026.

Dywersyfikacja jako element przewagi konkurencyjnej. Jak państwo odnoszą się do tej tezy?

Właśnie w celu dywersyfikacji rozpoczęliśmy współpracę w ramach konsorcjum z firmami DOBROWOLSKI sp. z o.o. oraz TOP GUN. To konsorcjum (po wygranym w roku 2021 przetargu) dostarczy w tym roku 7 zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Zestaw taki będzie prezentowany na naszym stoisku ZA-4 podczas MSPO w Kielcach. Umowa na dostawy zestawów, o których wspominam, podpisana jest do roku 2026. Również z dywersyfikacją związany jest zakup praw do marki HONKER. Myśląc o dywersyfikacji zarząd spółki Autobox podjął decyzję o wystartowaniu w programie zbudowania elektrycznego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony. Zadanie to realizowane jest w ramach NCBiR, a aktualnie kończymy 4 (ostatni) etap polegający na przeprowadzeniu procesu homologacji zaprojektowanych i zbudowanych przez Autobox pojazdów. Obecnie mamy 3 pojazdy elektryczne zabudowane różnymi nadwoziami.

W państwa rękach znajduje się również marka Honker. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach będzie mieć premierę nowe wcielenie tego pojazdu. Czym się będzie wyróżniać?

Dotychczas zbudowaliśmy dwa pojazdy terenowe 4x4: Honker Africa oraz AH 20.44. Doświadczenia zebrane podczas ich budowy oraz testowania w różnych warunkach terenowych skłoniły nas do podjęcia próby zbudowania kolejnego pojazdu. Został on nazwany AH 23.44 LC i będzie prezentowany na naszym stoisku. Wszystkich zainteresowanych zapraszam w dniach 5-8 września 2023 na stoisko ZA-4, gdzie będziemy mogli przedstawić wszystkie wymienione wcześniej produkty.

Czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą oraz przewidywane scenariusze rynkowe?

Jak już wspominałem, biorąc pod uwagę sytuację polityczną w regionie staramy się koncentrować na dostawach dla wojska. Przedstawiamy w miarę naszych możliwości i równocześnie potrzeb wojska coraz to nowe produkty.

Rozmawiamy m.in. w kontekście kampanii Wybierz Polskie i idei patriotyzmu gospodarczego. Co dla państwa oznaczają te pojęcia?

Jak już wspominałem, staramy się współpracować głównie z polskimi firmami. Cieszymy się, ze w zakresie kooperacji (dostaw jak również usług wykonywanych na nasze zlecenie) jest około 50 firm z najbliższej okolicy Starachowic. Często są to firmy, dla których jesteśmy największym, a czasem jedynym lub głównym odbiorcą. Przez cały okres działalności firmy staraliśmy się być wiarygodnym partnerem dla naszych dostawców, co zaowocowało tym, że obecnie spółka Autobox może podejmować się najtrudniejszych wyzwań. Nie można też zapominać, że współpraca z wojskiem musi uwzględniać działania również w czasie zagrożenia wojną (lub inną sytuacją nadzwyczajną, o czym przekonaliśmy się w czasie pandemii) i wtedy pierwszorzędne znaczenie ma to, z kim kooperujemy. Pomijam sprawę logistyki dostaw (np. brak możliwości przejazdu przez niektóre kraje i związaną z tym horrendalną podwyżkę kosztów transportu), ale każde państwo będzie zabezpieczało w pierwszej kolejności własne potrzeby i jest to dla wszystkich zrozumiałe.