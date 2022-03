Avon myśli przeprowadzce z Rosji do Polski

Amerykański koncern kosmetyczny Avon Products rozważa przeniesienia produkcji z Rosji do Polski – podała agencja Interfax powołując się na oświadczenie spółki.

„Nasza rosyjska fabryka dostarcza dostawy nie tylko do Federacji Rosyjskiej, ale także do Europy Wschodniej. Rozważamy przeniesienie produkcji do Polski w celu zaopatrywania tych rynków” – podała spółka w oświadczeniu, które cytuje agencja Interfax.