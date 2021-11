Francuska grupa ubezpieczeniowa Axa ogłosiła w czwartek uruchomienie programu skupu akcji o wartości do 1,7 mld EUR. Firma zapowiedziała już jego kolejną edycję w przyszłym roku, pisze Reuters.

Drugi co do wielkości ubezpieczyciel w Europie poinformował, że na skup akcji, który ma się rozpocząć w 2022 roku, planuje wydać ok. 500 mln EUR.