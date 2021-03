Azja ma nowy topowy rynek akcji w 2021 r.

W czwartek japońskie akcje zwiększył tegoroczny wzrost indeksu Topix do nieco ponad 11 proc., prześcigając 10,6 proc. zwrot z tajwańskiego benchmarku akcji. Dzięki temu stały się one najlepiej radzącym sobie rynkiem akcji w Azji.

Indeks Topix zamknął się powyżej poziomu 2 tys. punktów po raz pierwszy od maja 1991 roku. W tym miesiącu do wzrostu najbardziej przyczynili się producenci samochodów i kredytodawcy. W 2021 roku Topix odnotował ponad dwukrotnie większy zwrot niż indeks MSCI Asia Pacific.

– Złe wiadomości znikają jedna po drugiej, a to, co pozostaje, to zyski - powiedział Hiroshi Matsumoto, szef japońskiego działu inwestycji w Pictet Asset Management.

Bank Japonii, Tokio Wiiii/Wikipedia Commons/CC BY-SA 3.0

Patrząc w przyszłość, obserwatorzy rynku skupiają się na piątkowej decyzji Banku Japonii, który po miesiącach spekulacji, planuje ogłosić ocenę dotychczasowej polityki dotyczącej zakupów aktywów.

Oczekuje się, że Bank Japonii będzie kupował mniej ETF w czasie kiedy akcje są drogie.