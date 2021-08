Baltic Dry Index najwyżej od 11 lat

Wskaźnik kosztów przewozu morskiego towarów masowych wzrósł w poniedziałek dziesiąty raz z rzędu.

- Wcześniej w tym roku ludzie myśleli, że to krótkoterminowy wzrost rynku, ale teraz uważają to za zjawisko bardziej strukturalne i długoterminowe – powiedział Bloombergowi Jan Rindbo, prezes działającego od 150 lat duńskiego armatora D/S Norden A/S, którego flota liczy ponad 500 statków.

Popyt na transport towarów takich jak węgiel czy ruda żelaza wzrósł w tym roku, przekraczając zdolności przewozowe armatorów. Dodatkowo ograniczony dostęp do statków powodują zakłócenia wynikające z wzrostu zakażeń wariantem delta koronawirusa. fot. Bloomberg W poniedziałek indeks Baltic Dry doszedł do 4147 pkt., najwyższego poziomu od maja 2010 roku. Stawka przewozu jednostką klasy Capesize wzrosła o 2 proc. do 50708 USD, najwięcej od co najmniej 2014 roku, podało Baltic Exchange. Kontrakty forward wskazują „bycze” oczekiwania. Przewóz rudy żelaza ma wzrosnąć o 4 proc. w tym roku do 1,56 mld ton. To największy roczny wzrost od 2017 roku. W szerszym ujęciu, transport towarów masowych ma wzrosnąć o 4,2 proc. w 2021 roku i o 1,7 proc. w 2022 roku. Zdolności przewozowe mają tymczasem zwiększyć się o 3,3 proc. w tym roku i o 1,4 proc. w przyszłym. - Sytuacja wydaje się bardzo obiecująca dla przewozów masowych – powiedział Joergen Lian, analityk DNB Bank. Khalid Hashim, dyrektor zarządzający Precious Shipping Pcl. wskazuje, że popyt na surowce rośnie, a szczyt wciąż jest przed nami. - Popyt jest niesamowity – powiedział. – Dopóki PKB Chin rośnie popyt na surowce będzie coraz większy – dodał.

